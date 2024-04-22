Парыгина (Михашина) Ефимия Козмична
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Парыгина Акилина Филипповна
Отец ребёнка: Парыгин Филипп Сафронович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ружникова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Парыгин Филипп Сафронович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Парыгин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Парыгин Филипп Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно