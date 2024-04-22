Парыгина (Михашина) Ефимия Козмична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Михашина) Ефимия Козмична

Место рождения

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Михашин Козма Игнатьевич

Мать: Михашина Параскева Григорьевна

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Парыгина Акилина Филипповна

Отец ребёнка: Парыгин Филипп Сафронович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ружникова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Парыгин Филипп Сафронович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Парыгин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Парыгин Филипп Сафронович

Парыгинская Едома, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Филипп Сафронович

Смерть
Неизвестно
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