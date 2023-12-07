Ивахо (Садовникова) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивахо (Садовникова) Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваха Генрих Гаврилович

Рождение ребёнка
07.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваха Генрих Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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