(Золото) Екатерина Трандафиловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения24.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.04.1887
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-54,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-55
Крещение
25.04.1887
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-55,м/к-1887г.лист-54,зап.-15. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Семен Лазаревич Золото и Трофима Каракацина дочь - Вера.
Смерть
Неизвестно