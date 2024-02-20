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Савченко Елена Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Ефим Гаврилович

Рождение ребёнка
05.05.1930

Сын: Савченко Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Савченко Ефим Гаврилович

Рождение ребёнка
18.10.1932

Сын: Савченко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Савченко Ефим Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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