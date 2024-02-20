Савченко Елена Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1930
Сын: Савченко Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Савченко Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
18.10.1932
Отец ребёнка: Савченко Ефим Гаврилович
Смерть
Неизвестно