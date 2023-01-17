Афимьина Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимьина Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Афимьин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Афимьин Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афимьин Александр Фёдорович

Смерть
Около 1966
Кодима, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Инсульт
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