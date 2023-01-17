Афимьина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Афимьин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Афимьин Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1966
Кодима, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Инсульт