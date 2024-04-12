Бузунов Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти31.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Место рождения не точно. Но жил точно там.
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Оно же с. Бузуново.
Эмиграция
Неизвестно
Китай и Япония
Работа или профессия
Неизвестно
Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
сторож на курорте "Шира"
Смерть
31.10.1937
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Минусинская тюрьма. В ту ночь расстреляли 12 человек из рода Бузуновых. А так же прочих очень многих людей. Под конец у чекистов дрожали руки, не попадали в цель и начальник тюрьмы приказал добивать н... Показать все