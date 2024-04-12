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Бузунов Афанасий Иванович

Место рождения

Восточное, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

31.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бузунов Иван Прокопьевич

Мать: Бузунова Ксения Николаевна

Восточное, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Место рождения не точно. Но жил точно там.
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: Бузунова Елена Анисимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Восточное, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Оно же с. Бузуново.
Эмиграция
Неизвестно
Китай и Япония
Работа или профессия
Неизвестно
Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
сторож на курорте "Шира"
Смерть
31.10.1937
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Минусинская тюрьма. В ту ночь расстреляли 12 человек из рода Бузуновых. А так же прочих очень многих людей. Под конец у чекистов дрожали руки, не попадали в цель и начальник тюрьмы приказал добивать н... Показать все
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