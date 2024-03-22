Данилова (Шалимова) Варвара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1923
Сын: Данилов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Данилова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Данилова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Данилова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Данилова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович
Смерть
1943