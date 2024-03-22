Данилова (Шалимова) Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Шалимова) Варвара Тимофеевна

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Место рождения

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
1920

Муж: Данилов Николай Михайлович

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Данилов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Данилова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Данилова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Данилова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Данилова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Михайлович

Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1943
Липовец, Покровский муниципальный район, Орловская область
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