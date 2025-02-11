Трефильев Игорь
мужской, родился Неизвестно
Дети
Савкина (Трефильева) Валентина Игоревна15.08.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Векличев (Трефильева) Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Трефильев (Абалымова) Александра Семеновна
Россия
Рождение ребёнка
15.08.1938
Дочь: Савкина (Трефильева) Валентина Игоревна
Мать ребёнка: Трефильев (Абалымова) Александра Семеновна
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область