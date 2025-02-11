Трефильев Игорь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Трефильев Игорь

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Векличев (Трефильева) Татьяна Игоревна1934 г.р.
Савкина (Трефильева) Валентина Игоревна15.08.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Векличев (Трефильева) Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Трефильев (Абалымова) Александра Семеновна

Россия

Рождение ребёнка
15.08.1938

Дочь: Савкина (Трефильева) Валентина Игоревна

Мать ребёнка: Трефильев (Абалымова) Александра Семеновна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

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