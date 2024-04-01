Лузина (Лузина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Лузина) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лузин) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Лузин Сергей Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1983

Сын: Александр Лузин Сергеевич

Отец ребёнка: Лузин Сергей Павлович

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