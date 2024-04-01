Лузина (Лузина) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лузин) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Лузин Сергей Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1983
Сын: Александр Лузин Сергеевич
Отец ребёнка: Лузин Сергей Павлович