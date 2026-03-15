Свербежкина (Николаева) Анна Михайловна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербежкина (Николаева) Анна Михайловна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1885, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла 23.11.1915, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Свербежкин Степан Евлампиевич04.08.1884 г.р.
Дети
Свербежкин Андрей Степанович15.10.1904 г.р.
Свербежкин Петр Степанович12.12.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
12.01.1904

Муж: Свербежкин Степан Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.10.1904

Сын: Свербежкин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.12.1905

Сын: Свербежкин Петр Степанович

Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
28.05.1907

Дочь: (Свербежкина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Свербежкин Александр Степанович

Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
04.09.1911

Сын: Свербежкин Виктор Степанович

Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: (Свербежкина) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: (Свербежкина) Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
23.11.1915
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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