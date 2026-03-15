Свербежкина (Николаева) Анна Михайловна
женский, родилась 1885, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла 23.11.1915, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Свербежкин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич
Сын: Свербежкин Петр Степанович
Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич
Дочь: (Свербежкина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич
Сын: Свербежкин Александр Степанович
Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич
Сын: Свербежкин Виктор Степанович
Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич
Дочь: (Свербежкина) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич
Дочь: (Свербежкина) Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Свербежкин Степан Евлампиевич