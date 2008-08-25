(Зеновa) Алина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зеновa) Алина Игоревна

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Место рождения

Тула

Дата рождения

25.08.2008

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2008

Отец: Зенов Игорь

Мать: Зенова Оксана Вячеславовна

Тула
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