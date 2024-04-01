Гусельникова (Плехина) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусельникова (Плехина) Матрона Васильева

Гусельникова (Плехина) Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Плехин Василий Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Гусельникова) Афимья Андреева

Отец ребёнка: Гусельников Андрей Яковлев

Бракосочетание
27.01.1779

Муж: Гусельников Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Гусельников Андрей Андреев

Отец ребёнка: Гусельников Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.