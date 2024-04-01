Гусельникова (Плехина) Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Плехин Василий Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Гусельникова) Афимья Андреева
Отец ребёнка: Гусельников Андрей Яковлев
Бракосочетание
27.01.1779
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Гусельников Андрей Андреев
Отец ребёнка: Гусельников Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно