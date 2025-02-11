Трусов Петр Кузьмич 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Трусов Петр Кузьмич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1861, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Трусов КузьмаНеизвестно г.р.
Супруги
Трусова Марфа Евдокимовна Гусева1859 г.р.
Дети
Шемуратова Евдокия Петровна Трусова1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Трусов Кузьма

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
17.01.1879

Жена: Трусова Марфа Евдокимовна Гусева

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шемуратова Евдокия Петровна Трусова

Мать ребёнка: Трусова Марфа Евдокимовна Гусева

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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