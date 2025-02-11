Трусов Петр Кузьмич
мужской, родился 1861, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецТрусов КузьмаНеизвестно г.р.
Супруги
Трусова Марфа Евдокимовна Гусева1859 г.р.
Дети
Шемуратова Евдокия Петровна Трусова1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Трусов Кузьма
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1879
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шемуратова Евдокия Петровна Трусова
Мать ребёнка: Трусова Марфа Евдокимовна Гусева
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно