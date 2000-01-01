Лобачев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Горячева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Горячева Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева Нина Михайловна

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