Мингазов Ильшат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингазов Ильшат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мингазова (Жигулина) Оксана Александровна

Рождение ребёнка
17.03.2000

Дочь: Мингазова Алина Ильшатовна

Мать ребёнка: Мингазова (Жигулина) Оксана Александровна

Рождение ребёнка
05.02.2010

Сын: Мингазов Артур Ильшатович

Мать ребёнка: Мингазова (Жигулина) Оксана Александровна

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