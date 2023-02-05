Мингазов Ильшат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.2000
Дочь: Мингазова Алина Ильшатовна
Мать ребёнка: Мингазова (Жигулина) Оксана Александровна
Рождение ребёнка
05.02.2010
Сын: Мингазов Артур Ильшатович
Мать ребёнка: Мингазова (Жигулина) Оксана Александровна