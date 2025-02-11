Теньков Иван Борисович
мужской, родился 1872, Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецТеньков Борис ПетровичНеизвестно г.р.
МатьТенькова Агафья ЯковлевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Теньков Борис Петрович
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.05.1892
Жена: не указана
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно