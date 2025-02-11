Теньков Иван Борисович 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Теньков Иван Борисович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1872, Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Теньков Борис ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Тенькова Агафья ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Теньков Борис Петрович

Мать: Тенькова Агафья Яковлевна

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
18.05.1892

Жена: не указана

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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