Voeikoff Nicolas Nikolaevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikoff Nicolas Nikolaevich

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

13.02.1914

Дата смерти

12.07.1990

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1914

Отец: Woeikov Nikolai Sergeevich

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
18.07.1942

Жена: Voeikoff Edith

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Voeikoff Edith

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Voeikoff Edith

Работа или профессия
Неизвестно
Economist
Смерть
12.07.1990
Saint Lin Laurentides, QC Canada
Saint Lin Laurentides, QC Canada
Похороны
Неизвестно
Montreal, Québec Canada
Montreal, Québec Canada
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