Voeikoff Nicolas Nikolaevich
Место рождения
Дата рождения13.02.1914
Дата смерти12.07.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1914
Отец: Woeikov Nikolai Sergeevich
Бракосочетание
18.07.1942
Жена: Voeikoff Edith
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Voeikoff Edith
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Voeikoff Edith
Работа или профессия
Неизвестно
Economist
Смерть
12.07.1990
Saint Lin Laurentides, QC Canada
Saint Lin Laurentides, QC Canada
Похороны
Неизвестно
Montreal, Québec Canada
Montreal, Québec Canada