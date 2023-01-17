Grebenyuk Ivan Pavlovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGrebenyuk Ivan Pavlovich

Grebenyuk Ivan Pavlovich

avatar

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Grebenyuk Pavel Semionovich

Мать: Grebenyuk Dariya Onufrievna

Нежин, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close