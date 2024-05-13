Пидоря Юлия Владимировнв
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закуев Родион Камилович
Рождение ребёнка
06.04.2017
Дочь: Закуева Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Закуев Родион Камилович