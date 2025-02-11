Матрена Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Матрена Ефимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Болгарцева Анна Антоновна1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Болгарцева Анна Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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