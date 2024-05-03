Трясцина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 65, № 75 21 год в 1918 году
Бракосочетание
20.08.1918
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Брак согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 65, № 75 Поручитель Трясцын Павел Гаврилов Поручитель Трясцын Павел Иоаннов
Смерть
Неизвестно