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Трясцина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 65, № 75 21 год в 1918 году
Бракосочетание
20.08.1918

Муж: Трясцин Степан Гаврилович

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Брак согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 65, № 75 Поручитель Трясцын Павел Гаврилов Поручитель Трясцын Павел Иоаннов
Смерть
Неизвестно

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