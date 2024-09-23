Захарова (Антонова) Матрона Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Антонова) Матрона Антоновна

Захарова (Антонова) Матрона Антоновна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1848 ст.

Муж: Захаров Алип Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1852 ст.

Сын: Захаров (Александров) Антон Алипович

Отец ребёнка: Захаров Алип Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Захарова-Осипова (Александрова) Матрона Алиповна

Отец ребёнка: Захаров Алип Александрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.