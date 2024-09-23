Захарова (Антонова) Матрона Антоновна
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1848 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1852 ст.
Сын: Захаров (Александров) Антон Алипович
Отец ребёнка: Захаров Алип Александрович
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Захарова-Осипова (Александрова) Матрона Алиповна
Отец ребёнка: Захаров Алип Александрович
Смерть
Неизвестно