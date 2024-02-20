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Глоба Федор Тихонович

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

20.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922

Отец: Глоба Тихон Дмитриевич

Мать: Глоба Дарья Алексеевна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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