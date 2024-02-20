Глоба Федор Тихонович
Место рожденияРоссия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения20.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922
Отец: Глоба Тихон Дмитриевич
Мать: Глоба Дарья Алексеевна
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно