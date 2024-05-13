Куваев Вячеслав Юрьевич 15.06.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куваев Вячеслав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1977

Отец: Куваев Юрий Станиславович

Мать: Куваева (Саюткина) Виктория Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1999

Дочь: Куваева Майя Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.2011

Дочь: Куваева Алиса Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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