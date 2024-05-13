Куваев Вячеслав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1999
Дочь: Куваева Майя Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.2011
Дочь: Куваева Алиса Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности