Сураева (Нораева) Екатерина Михайловна Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Сураева (Нораева) Екатерина Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1884, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Нораев Михаил Афанасьевич1852 г.р.
Мать
Нораева (Пипирдина) Манефа Елизарова1852 г.р.
Супруги
Сураев Александр Гордеевич15.11.1885 г.р.
Дети
(Сураева) Елизавета Александровна05.09.1904 г.р.
(Сураева) Ольга АлександровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Нораев Михаил Афанасьевич

Мать: Нораева (Пипирдина) Манефа Елизарова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сураева) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Сураев Александр Гордеевич

Бракосочетание
11.01.1904

Муж: Сураев Александр Гордеевич

Рождение ребёнка
05.09.1904

Дочь: (Сураева) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Сураев Александр Гордеевич

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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