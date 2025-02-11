Сураева (Нораева) Екатерина Михайловна
женский, родилась Около 1884, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецНораев Михаил Афанасьевич1852 г.р.
МатьНораева (Пипирдина) Манефа Елизарова1852 г.р.
Супруги
Сураев Александр Гордеевич15.11.1885 г.р.
Дети
(Сураева) Елизавета Александровна05.09.1904 г.р.
(Сураева) Ольга АлександровнаНеизвестно г.р.
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Рождение
Около 1884
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сураева) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Сураев Александр Гордеевич
Бракосочетание
11.01.1904
Рождение ребёнка
05.09.1904
Дочь: (Сураева) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Сураев Александр Гордеевич
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно