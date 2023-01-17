Добрыгин Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.1986
Дочь: Добрыгина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Добрыгина Ирина Владимировна
Рождение
28.10.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.2009
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.12.2020
Дочь: Добрыгина Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Добрыгина Ирина Владимировна