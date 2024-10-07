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Родионова Агафья Никифоровна

Место рождения

Парфентьево, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Никифор Григорьевич

Мать: не указана

Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Иван Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Родионов Парфентий Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Родионов Никита Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тихон Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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