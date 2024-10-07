Родионова Агафья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Никифор Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Родионов Парфентий Иванович
Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тихон Иванович
Отец ребёнка: Родионов Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно