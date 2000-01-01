Борцова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Борцов Семён
Отец ребёнка: Борцов Назар
Рождение ребёнка
1810
Сын: Борцов Михаил
Отец ребёнка: Борцов Назар
Рождение ребёнка
1815
Сын: Борцов Мирон
Отец ребёнка: Борцов Назар
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Борцов Назар
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Борцов Назар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борцов Назар
Смерть
Неизвестно