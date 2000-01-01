Борцова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Борцов Семён

Отец ребёнка: Борцов Назар

Рождение ребёнка
1810

Сын: Борцов Михаил

Отец ребёнка: Борцов Назар

Рождение ребёнка
1815

Сын: Борцов Мирон

Отец ребёнка: Борцов Назар

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Борцов Назар

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Борцов Назар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борцов Назар

Смерть
Неизвестно
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