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Лукьяненко Матвей Петрович

Место рождения

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лукьяненко Петр Терентьевич

Мать: Мария Романовна

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Бракосочетание
16.01.1905

Жена: Лукьяненко Василиса Даниловна

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое Покровская церковь
Рождение ребёнка
02.03.1926

Сын: Лукьяненко Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Василиса Даниловна

УССР Сумская обл, Путивльский уезд с.Казачье
Рождение ребёнка
12.01.1928

Дочь: Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: Лукьяненко Василиса Даниловна

УССР Сумская обл, Путивльский уезд с.Казачье
Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Лукьяненко Василиса Даниловна

УССР Сумская обл, Путивльский уезд с.Казачье
Смерть
Неизвестно
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