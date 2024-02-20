Лукьяненко Матвей Петрович
Место рожденияРоссия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1886
Отец: Лукьяненко Петр Терентьевич
Мать: Мария Романовна
Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Бракосочетание
16.01.1905
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое Покровская церковь
Рождение ребёнка
02.03.1926
Сын: Лукьяненко Степан Матвеевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Василиса Даниловна
УССР Сумская обл, Путивльский уезд с.Казачье
Рождение ребёнка
12.01.1928
Дочь: Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Лукьяненко Василиса Даниловна
УССР Сумская обл, Путивльский уезд с.Казачье
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Лукьяненко Василиса Даниловна
УССР Сумская обл, Путивльский уезд с.Казачье
Смерть
Неизвестно