Иван Архипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смертиОколо 1855 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлевна
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Смерть
Около 1855 ст.