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Иван Архипович

Место рождения

Тарабаиха, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Около 1855 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1851 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарабаиха, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлевна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Тарабаиха, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Тарабаиха, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Около 1855 ст.
Тарабаиха, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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