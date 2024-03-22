Бродский Залман Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродский Залман Исаакович

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Место рождения

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бродский Рувим

Мать ребёнка: Кагановская Эсфирь Эльевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кагановская Эсфирь Эльевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кагановская Эсфирь Эльевна

Смерть
Неизвестно
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