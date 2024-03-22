Бродский Залман Исаакович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бродский Рувим
Мать ребёнка: Кагановская Эсфирь Эльевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кагановская Эсфирь Эльевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно