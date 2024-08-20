Pociej, Brzostowska (Wojna-Jasieniecka) Teresa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pociej, Brzostowska (Wojna-Jasieniecka) Teresa

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Место рождения

Braslav, Nemyriv, Vinnytsia, Ukraine

Дата рождения

1695

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1719

Муж: Pociej Aleksander Herbu Waga

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Skumin-Tyszkiewicz (Pociej) Anna

Отец ребёнка: Pociej Aleksander Herbu Waga

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Pociej Ludwik

Отец ребёнка: Pociej Aleksander Herbu Waga

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Radziwiłł (Pociej) Karolina

Отец ребёнка: Pociej Aleksander Herbu Waga

Смерть
1743

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