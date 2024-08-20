Pociej, Brzostowska (Wojna-Jasieniecka) Teresa
Место рожденияBraslav, Nemyriv, Vinnytsia, Ukraine
Дата рождения1695
Дата смерти1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1719
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Skumin-Tyszkiewicz (Pociej) Anna
Отец ребёнка: Pociej Aleksander Herbu Waga
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Pociej Ludwik
Отец ребёнка: Pociej Aleksander Herbu Waga
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Radziwiłł (Pociej) Karolina
Отец ребёнка: Pociej Aleksander Herbu Waga
Смерть
1743