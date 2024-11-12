Волкова (--) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти21.10.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
20.10.1853 ст.
предпол. https://ya.ru/archive/catalog/69a9d781-2889-4602-85fd-9b5055ada0fe/186
Смерть
21.10.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/161