Волкова (--) Александра Федоровна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкова (--) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

21.10.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.10.1853 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
предпол. https://ya.ru/archive/catalog/69a9d781-2889-4602-85fd-9b5055ada0fe/186
Смерть
21.10.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/161

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