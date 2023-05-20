Осокина (Мамина) Феодосия Стефановна
Место рождения
Дата рождения23.05.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1856 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович
Бракосочетание
21.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1874
Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович
Рождение ребёнка
10.05.1879 ст.
Дочь: Осокина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович
Рождение ребёнка
15.10.1886
Сын: Осокин Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович
Рождение ребёнка
06.10.1888
Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Осокин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович
Рождение ребёнка
08.08.1891 ст.
Дочь: Осокина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович
Смерть
Неизвестно