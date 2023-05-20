Осокина (Мамина) Феодосия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина (Мамина) Феодосия Стефановна

Место рождения

Походилова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

23.05.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1856 ст.

Отец: Мамин Стефан Корнилович

Мать: Мамина Евстрония Яковлевна

Походилова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович

Бракосочетание
21.01.1873 ст.

Муж: Осокин Василий Павлович

Походилова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1874

Сын: Осокин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович

Походилова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1879 ст.

Дочь: Осокина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович

Походилова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1886

Сын: Осокин Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович

Походилова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1888

Сын: Осокин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович

Походилова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Осокин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович

Походилова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1891 ст.

Дочь: Осокина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Осокин Василий Павлович

Походилова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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