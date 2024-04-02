Дутлова (Асанова) Акилина Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутлова (Асанова) Акилина Космина

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883 ст.

Отец: Асанов Косма Сергеев

Мать: Асанова Ксения Архипова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Восприемник
22.06.1897 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 145 крестьянская дочь девица
Бракосочетание
22.01.1901 ст.

Муж: Дутлов Андрей Ильин

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 163 Поручители: По жениху д. Ермолиной Игнатий Сергеев Терентьев и д. Пессянки Филип Васильев Чащин По невесте д. Култыма Тимофей Ев... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1904 ст.

Сын: Дутлов Григорий Андреев

Отец ребёнка: Дутлов Андрей Ильин

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр.10
Упоминание
04.02.1960
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 163 выдача свидетельства о браке
Смерть
Неизвестно
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