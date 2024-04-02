Дутлова (Асанова) Акилина Космина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1883 ст.
Отец: Асанов Косма Сергеев
Мать: Асанова Ксения Архипова
Восприемник
22.06.1897 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 145 крестьянская дочь девица
Бракосочетание
22.01.1901 ст.
Муж: Дутлов Андрей Ильин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 163 Поручители: По жениху д. Ермолиной Игнатий Сергеев Терентьев и д. Пессянки Филип Васильев Чащин По невесте д. Култыма Тимофей Ев... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Дутлов Андрей Ильин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр.10
Упоминание
04.02.1960
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 163 выдача свидетельства о браке
Смерть
Неизвестно