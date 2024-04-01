Айдаков Евтефий Крест. Слободы Бешкильской Федоров
Место рожденияслобода Бешкиль
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Айдаков Федор Авдеев
слобода Бешкиль
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Айдакова Фекла Иванова
слобода Бешкиль
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Татьяна Ефтефьева
Мать ребёнка: Айдакова Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдакова Фекла Иванова
Смерть
1785
Слобода Бешкильская