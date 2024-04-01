Айдаков Евтефий Крест. Слободы Бешкильской Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаков Евтефий Крест. Слободы Бешкильской Федоров

Место рождения

слобода Бешкиль

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Айдаков Федор Авдеев

Мать: не указана

слобода Бешкиль
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Айдаков Потап Ефтефьев

Мать ребёнка: Айдакова Фекла Иванова

слобода Бешкиль
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Татьяна Ефтефьева

Мать ребёнка: Айдакова Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдакова Фекла Иванова

Смерть
1785
Слобода Бешкильская
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