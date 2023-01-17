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Котов Афанасий Иванович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Котов Иван Васильевич

Мать: Котова Васса Андреевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Котов Иосиф Афанасьевич

Мать ребёнка: Котова Евдокия Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Котов Гавриил Афанасьевич

Мать ребёнка: Котова Евдокия Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Котов Сидор Афанасьевич

Мать ребёнка: Котова Евдокия Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1791

Сын: Котов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Котова Евдокия Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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