Котов Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Котов Иван Васильевич
Мать: Котова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Котова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Котов Гавриил Афанасьевич
Мать ребёнка: Котова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Котова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1791
Мать ребёнка: Котова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Евдокия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно