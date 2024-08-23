Денис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денис Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Около 1815 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Степан Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Пелагея Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Евфимия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Илья Денисович

Мать ребёнка: Евфимия Андреевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Елена Денисовна

Мать ребёнка: Евфимия Андреевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Василиса Денисовна

Мать ребёнка: Евфимия Андреевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 12.03.1834

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