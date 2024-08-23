Денис Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Степан Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Пелагея Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Илья Денисович
Мать ребёнка: Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Елена Денисовна
Мать ребёнка: Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Василиса Денисовна
Мать ребёнка: Евфимия Андреевна
Смерть
После 12.03.1834