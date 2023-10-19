Волкова (Самсонова) Елизавета Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Самсонова) Елизавета Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1840

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1840

Отец: Самсонов Евгений Петрович

Мать: Самсонова Надежда Федоровна

Бракосочетание
28.07.1863

Муж: Волков Николай Степанович

Рождение ребёнка
16.06.1864

Сын: Волков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ваганов Николай Александрович

Смерть
1900
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