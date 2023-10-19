Волкова (Самсонова) Елизавета Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1840
Дата смерти1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1840
Бракосочетание
28.07.1863
Рождение ребёнка
16.06.1864
Сын: Волков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ваганов Николай Александрович
Смерть
1900