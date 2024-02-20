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Бахчисарай Константин Константинович

Место рождения

УССР Донецкая обл.,Володарский р-н с.М.Янисоль

Дата рождения

1926

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бахчисарай Константин Антонович

Мать: ?

УССР Донецкая обл.,Володарский р-н с.М.Янисоль
Военная награда
11.08.1944
Приказ № 41/н издан 70 гв.сп 24 гв.сд 1-й Прибалт.Фронт
Гв.Казак награжден медалью «За боевые заслуги» ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-7186
Военная награда
25.02.1945
Приказ № 7/н издан 24 гв.КСД гв.ефрейтор
Награжден орденом «Славы»- 3 ст. ЦАМО РФ шк-8,ящ-15.
Смерть
После 1985
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