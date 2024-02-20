Бахчисарай Константин Константинович
Место рожденияУССР Донецкая обл.,Володарский р-н с.М.Янисоль
Дата рождения1926
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Бахчисарай Константин Антонович
Мать: ?
УССР Донецкая обл.,Володарский р-н с.М.Янисоль
Военная награда
11.08.1944
Приказ № 41/н издан 70 гв.сп 24 гв.сд 1-й Прибалт.Фронт
Гв.Казак награжден медалью «За боевые заслуги» ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-7186
Военная награда
25.02.1945
Приказ № 7/н издан 24 гв.КСД гв.ефрейтор
Награжден орденом «Славы»- 3 ст. ЦАМО РФ шк-8,ящ-15.
Смерть
После 1985