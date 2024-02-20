Грек (Говтва) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грек (Говтва) Мария Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
29.10.1917

Муж: Грек Николай Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.07.1918

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Грек Николай Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.10.1920

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Грек Николай Яковлевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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