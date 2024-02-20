Грек (Говтва) Мария Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.07.1918
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Грек Николай Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.10.1920
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Грек Николай Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно