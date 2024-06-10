Шмаков Леонтий Тимофеев 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмаков Леонтий Тимофеев

Место рождения

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Шмаков Тимофей Степанов

Мать: Шмаковв Настасья Филиппова

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Шмакова (Шмакова) Матрена Леонтьева

Мать ребёнка: ?

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Шмаков Михей Леонтьев

Мать ребёнка: ?

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Шмаков Иван Леонтьев

Мать ребёнка: ?

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Шмакова (Шмакова) Авдотья Леонтьева

Мать ребёнка: ?

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шмакова (Шмакова) Федосья Леонтьева

Мать ребёнка: ?

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шмакова (Шмакова) Степанида Леонтьева

Мать ребёнка: ?

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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