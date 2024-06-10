Шмаков Леонтий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Шмакова (Шмакова) Матрена Леонтьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1767
Сын: Шмаков Иван Леонтьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Шмакова (Шмакова) Авдотья Леонтьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шмакова (Шмакова) Федосья Леонтьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шмакова (Шмакова) Степанида Леонтьева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно