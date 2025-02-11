Шемуратова Агриппина Григорьевна
женский, родилась 1856, Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Шемуратов Феоктист Павлович1853 г.р.
Первый МужНеизвестно г.р.
Дети
Шемуратов Александр Феоктистович02.06.1885 г.р.
Шемуратов Павел Феоктистович19.06.1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первый Муж
Бракосочетание
28.01.1881
Рождение ребёнка
02.06.1885
Сын: Шемуратов Александр Феоктистович
Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович
Рождение ребёнка
19.06.1892
Сын: Шемуратов Павел Феоктистович
Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович
Смерть
Неизвестно