Шемуратова Агриппина Григорьевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Шемуратова Агриппина Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Шемуратов Феоктист Павлович1853 г.р.
Первый МужНеизвестно г.р.
Дети
Шемуратов Александр Феоктистович02.06.1885 г.р.
Шемуратов Павел Феоктистович19.06.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаковка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый Муж

Бракосочетание
28.01.1881

Муж: Шемуратов Феоктист Павлович

Рождение ребёнка
02.06.1885

Сын: Шемуратов Александр Феоктистович

Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.06.1892

Сын: Шемуратов Павел Феоктистович

Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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