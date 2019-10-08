Никола Михаил Степанович
Место рожденияпос. Емца, Россия
Дата рождения08.10.1942
Дата смерти09.09.2018
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1942
пос. Емца, Россия
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Юлия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.2018
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Колпинское кладбище Санкт-Петербург