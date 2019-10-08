Никола Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никола Михаил Степанович

Место рождения

пос. Емца, Россия

Дата рождения

08.10.1942

Дата смерти

09.09.2018

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1942

Отец: Никола Степан Степанович

Мать: Никола Евстолия Константиновна

пос. Емца, Россия
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Юлия Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.2018
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Колпинское кладбище Санкт-Петербург
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