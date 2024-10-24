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Дурнова Армида Екатерина

Место рождения

Караменды батыр, Целиноградский район, Акмолинская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Дурнов Алексей

Мать: Тарасова Евдокия

Караменды батыр, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Армида Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Армида Щедрин Дмитрий(Иван) Иосифович(Логвинович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Армида Щедрин Дмитрий(Иван) Иосифович(Логвинович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Армида Щедрин Дмитрий(Иван) Иосифович(Логвинович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терюткин Игорь

Отец ребёнка: Терюткин Иван

Смерть
Неизвестно

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