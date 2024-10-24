Дурнова Армида Екатерина
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Дурнов Алексей
Мать: Тарасова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Армида Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Армида Щедрин Дмитрий(Иван) Иосифович(Логвинович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Армида Щедрин Дмитрий(Иван) Иосифович(Логвинович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Армида Щедрин Дмитрий(Иван) Иосифович(Логвинович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терюткин Игорь
Отец ребёнка: Терюткин Иван
Смерть
Неизвестно