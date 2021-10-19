Кривенков Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенков Аркадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1953

Дата смерти

19.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1975

Дочь: Кривенкова Наталья Аркадьевна

Мать ребёнка: Кривенкова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
19.01.1983

Сын: Кривенков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Кривенкова Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенкова Нина Владимировна

Смерть
19.10.2021
Псков, город Псков, Псковская область
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