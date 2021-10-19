Кривенков Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1953
Дата смерти19.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1975
Дочь: Кривенкова Наталья Аркадьевна
Мать ребёнка: Кривенкова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
19.01.1983
Сын: Кривенков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Кривенкова Нина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2021
Псков, город Псков, Псковская область