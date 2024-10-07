Шурупов Семён Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шурупов Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Шурупова Варвара Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шурупов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Шурупова Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
09.10.1861
Сын: Шурупов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Шурупова Варвара Федоровна
Смерть
Неизвестно