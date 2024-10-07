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Шурупов Семён Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шурупов Максим Феоктистович

Мать: Шурупова Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шурупов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Шурупова Варвара Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурупова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шурупов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Шурупова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
09.10.1861

Сын: Шурупов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Шурупова Варвара Федоровна

Смерть
Неизвестно

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