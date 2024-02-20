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(Шерварли) Кириакия / Н/Рожд/

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: ?

Мать: Шерварли Сарра Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Смерть
Неизвестно
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