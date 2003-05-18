Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Тиханов Николай Владимирович

Мать: Ольга

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