Калинина (Доронина) Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.03.1901
Дата смертиПосле 23.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.03.1901
Рождение ребёнка
16.01.1933
Рождение ребёнка
10.03.1935
Рождение ребёнка
06.08.1938
Рождение ребёнка
13.09.1940
Рождение ребёнка
16.10.1942
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 23.07.1964