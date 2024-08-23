Калинина (Доронина) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Доронина) Дарья Михайловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1901

Дата смерти

После 23.07.1964

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1901

Отец: Доронин Михаил Матвеевич

Мать: Доронина (Крайнова) Мария Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Михаил Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.03.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
06.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
16.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Михаил Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 23.07.1964

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